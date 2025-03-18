Над Сумами заметили летящие на малой высоте F-16

«РВ»: над Сумами замечены летящие на малой высоте истребители F-16 ВСУ

В украинском городе Сумы днем 18 марта были замечены американские истребители F-16 Воздушных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Враг публикует кадры полета F-16 на малой высоте над Сумами», — говорится в сообщении.

Telegram-канал предполагает, что ВСУ начали пытаться применять истребители уже недалеко от линии фронта.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 марта власти Хотенского поселкового совета в Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов к эвакуации в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. В поселковом совете уточнили, что эвакуация касается поселка Хотень и 13 соседних сел.

14 марта сообщалось, что в Сумской области на севере Украины организовали принудительную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов. На следующий день военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к обороне в Сумской области на фоне отступления из Курской области.

Ранее глава минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением.