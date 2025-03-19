Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасли жителя хутора Колмаков Сергея Луценко после полученного им тяжелого ранения под Суджей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сестру мужчины, жительницу Суджанского района Курской области Ольгу Севастюк.

По словам женщины, она потеряла связь с братом в августе 2024 года. Первые сведения о нем Севастюк получила в январе 2025 года, когда ей сообщили, что родственник получил тяжелое ранение. Впоследствии Луценко перевезли в украинские Сумы. Жительница Курской области отметила, что позже ей удалось поговорить с братом, от которого она узнала, что скоро его перевезут обратно в интернат в Суджу.

В феврале женщина узнала, что по интернату был совершен удар. Позже ей по мессенджеру написали с украинского номера с предложением поговорить с братом по видеосвязи, на что Севастюк согласилась.

«Когда я увидела брата, земля ушла у меня из-под ног. Мы поговорили очень мало. Он рассказал, что получил ранения у себя во дворе на хуторе перед Новым годом. Военные помогли ему, сначала спустили в подвал, а утром вывезли на Украину, в Сумы. Там ему сделали операцию на спине», — сказала жительница Курской области.

Севастюк добавила, что в настоящее время Луценко находится на территории Украины. Он не попал в первую группу эвакуированных из Сум жителей Суджи в начале марта. Из-за полученных ранений он может передвигаться только с помощью костыля. Мужчине требуется помощь нейрохирурга.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

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