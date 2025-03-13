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Хинштейн рассказал о спасении младенца из оккупации ВСУ в Курской области

Хинштейн: российские солдаты спасли грудного младенца, жившего в оккупации
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Российские солдаты спасли грудного младенца, жившего на протяжении четырех месяцев в подвале одного из населенных пунктов, находящихся в оккупации в Курской области. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Я приехал в семью, которую тоже освободили. Там мальчик, очень хороший мальчишка — ему год с небольшим, живой, веселый. Он за свою маленькую жизнь полгода провел в оккупации, из них почти четыре месяца — в подвале. А он улыбается, он радуется жизни», — сообщил Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что жизнелюбие и сильный характер жителей Курской области впечатляют.

Также помощник главы МЧС России Юрий Мезинов сообщил, что в городе Судже и окрестных населенных пунктах были найдены более ста человек, ранее считавшихся пропавшими без вести.

12 марта стало известно, что Суджа, находившаяся под оккупацией ВСУ более полугода, теперь полностью контролируется российскими силами.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на скорейшее освобождение Курской области.

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