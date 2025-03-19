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Боец ВСУ раскрыл детали своего побега из армии

Пленный Чумарный рассказал, что для побега из ВСУ переоделся в гражданского
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боец Вооруженных сил Украины Сергей Чумарный рассказал РИА Новости, что для побега из армии переоделся в гражданского. Его укрыли у себя мирные жители поселка Дачное в Донецкой народной республике, которые ждали прихода российских войск.

«Когда нас привезли в Дачное, то сказали, что там нет мирных. Но они были. Я помогал чем мог: едой, водой, газом. Когда принял решение бежать из ВСУ, переоделся в гражданского. <...> Местные помогли», — поделился деталями своего побега Чумарный.

Он рассказал, что десять дней вместе с мирными жителями прятался в подвале. Выйти наружу не было возможности, так как со стороны Украины летели кассетные снаряды, прилетали дроны.

Чумарный дождался прихода Вооруженных сил РФ и добровольно им сдался. Боец ВСУ подчеркнул, что все, что рассказывают о российскому плену, — неправда. Он отметил, что к нему отнеслись хорошо, «никто и пальцем не тронул». Первым делом российские военные предложили в укрытии еду и сигареты. Чумарный признался, что в плену к нему отнеслись лучше, чем свои же на фронте.

До этого участники операции «Поток» рассказали, как обманули украинских военных. После выхода из трубы под Суджей в Курской области они говорили на украинском языке. В результате противник не сразу понял, что имеет дело с бойцами ВС РФ. Таким образом удалось выиграть время и застигнуть украинцев врасплох.

В операции по проникновению в тыл ВСУ по подземному газопроводу участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей 14 км шесть суток.

Неожиданное появление российских военных вызвало панику у противника, украинцы начали спешно отступать, оставляя технику.

Ранее пленный рассказал, что ВСУ использовали мирных жителей как живой щит.

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