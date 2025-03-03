Украинские военнослужащие на территории Сумской области использовали дорожных рабочих в качестве живого щита. Об этом в интервью Минобороны РФ рассказал украинский пленный Сергей Кузнецов, передает ТАСС.
По его словам, после мобилизации он служил в городе Изюм. До службы он жил в селе и работал на тракторе.
«Служили там, пока не попали в Сумскую область. Нас расположили в дорожном отделе для того, чтобы дорожников использовать как живой щит», — заявил он.
По словам бойца, на линию боевого соприкосновения бросают глухих и старых. Кузнецов добавил, что попал в плен после того, как в блиндаж залетела граната и он получил ранение. Российские военнослужащие помогли ему, оказав первую помощь.
До этого глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин также говорил, что ВСУ на подконтрольных территориях используют мирное население в качестве живого щита. По его словам, данные факты подтверждаются показаниями очевидцев.
Он добавил, что для атак на Курскую область в основном используются американские и британские комплексы. Речь о идет о дальнобойных ракетных системах ATACMS и Storm Shadow, а также реактивной системе залпового огня HIMARS.
Ранее в СК назвали число атакованных ВСУ российских регионов.