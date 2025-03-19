Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска атаковали военные объекты Украины в 146 районах

МО: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ в 146 районах
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России в числе прочего нанесли удары по местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества, а также по скоплениям живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наемников.

18 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим украинскую армию, а также по аэродромам ВСУ.

Сообщалось также, что экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике украинских войск в приграничном районе Курской области. По данным МО, солдаты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на площадку вылета. По данным авианаводчика, поставленная цель операции была достигнута, вся техника противника была уничтожена.

Ранее российские войска нанесли 15 ударов по объектам ВПК Украины за неделю.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами