Российские войска атаковали военные объекты Украины в 146 районах

Российские войска поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России в числе прочего нанесли удары по местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества, а также по скоплениям живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наемников.

18 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим украинскую армию, а также по аэродромам ВСУ.

Сообщалось также, что экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике украинских войск в приграничном районе Курской области. По данным МО, солдаты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на площадку вылета. По данным авианаводчика, поставленная цель операции была достигнута, вся техника противника была уничтожена.

Ранее российские войска нанесли 15 ударов по объектам ВПК Украины за неделю.