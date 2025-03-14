Минобороны: ВС РФ нанесли 15 уд аров по энергетике объектов ВПК Украины за неделю

Вооруженные силы (ВС) России за прошедшую неделю нанесли 15 групповых ударов по газово-энергетической инфраструктуре военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, для ударов применялись высокоточное оружие и ударные беспилотники.

«Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» во время наступательных действий освободили Гончаровку в Курской области. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне российские войска поразили военные объекты ВСУ в 158 районах.

Ранее системы ПВО сбили четыре бомбы JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS.