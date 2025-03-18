Российские военнослужащие нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим украинскую армию, а также по аэродромам противника. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

«Нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре», — говорится в сводке.

Помимо этого, бойцы ВС РФ атаковали места хранения и применения БПЛА, а также скопления живой силы и техники армии Украины в 146 районах.

До этого сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным МО, солдаты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на площадку вылета. По данным авианаводчика, поставленная цель операции была достигнута, вся техника противника была уничтожена.

Ранее Россия по дипканалам связалась со странами, чьи наемники замечены в Курской области.