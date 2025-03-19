Зеленский подтвердил попытки ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Зеленский заявил о наличии операции ВСУ по вторжению в Белгородскую область

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил попытки украинских войск проникнуть на территорию Белгородской области. Заявление на этот счет он сделал на пресс-конференции, посвященной итогам разговора между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, передает издание «Общественное».

«Есть там операция: кому-то кажется, что кто-то побежал, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги», — сказал Зеленский.

Он пояснил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Белгородской области были ответом на продвижение российских войск в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее было раскрыто число военных ВСУ, уничтоженных при попытке прорыва в Белгородскую область.