Ирландский спецназ могут отправить на Украину

Ирландия сможет направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания военных за рубежом. Об этом пишет The Irish Times.

Данная мера может быть принята для защиты ирландского посольства в Киеве, сообщает источник.

«Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве для защиты находящихся там ирландских официальных лиц», — говорится в сообщении.

2 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна рассматривает возможность отправки своих военных на Украину в качестве миротворцев.

О намерениях отправить миротворцев на Украину заявлял также президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что мир может вернуться на европейский континент только после «умиротворения России».

В свою очередь французский политик Марин Ле Пен заявила, что отправлять французских военных на Украину, если только речь не идет о миротворческих миссиях, было бы неразумно.

Ранее сообщалось, что Макрон хочет использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС.