Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирландский спецназ могут отправить на Украину

The Irish Times: новый закон позволит Ирландии отправить спецназ на Украину
close
Artur Widak/Global Look Press via ZUMA Press

Ирландия сможет направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания военных за рубежом. Об этом пишет The Irish Times.

Данная мера может быть принята для защиты ирландского посольства в Киеве, сообщает источник.

«Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве для защиты находящихся там ирландских официальных лиц», — говорится в сообщении.

2 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна рассматривает возможность отправки своих военных на Украину в качестве миротворцев.

О намерениях отправить миротворцев на Украину заявлял также президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что мир может вернуться на европейский континент только после «умиротворения России».

В свою очередь французский политик Марин Ле Пен заявила, что отправлять французских военных на Украину, если только речь не идет о миротворческих миссиях, было бы неразумно.

Ранее сообщалось, что Макрон хочет использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами