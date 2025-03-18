Подразделения группировки войск «Центр» продвигаются в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Они нанесли поражение силам украинской армии в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Новоалександровка, Удачное, Успеновка, Димитров и Шевченко, рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в течение суток в зоне действий группировки ВСУ потеряли более 440 военных, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

В министерстве также рассказали об улучшении положений подразделений группировки войск «Запад» и «Южной» группировки войск.

18 марта военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование украинской армии выводит оперативные резервы из районов населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, отправляя их на другие участки.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что большая часть резервов ВСУ была переброшена из Курской области в район Красноармейска.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.