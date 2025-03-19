Депутат Рады Гончаренко: ВС России почти выкинули ВСУ из Курской области

Ситуация на поле боя сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска «почти полностью выкинули» украинские подразделения из Курской области. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью американскому телеканалу CNN.

«Россия практически полностью выкинула нас из Курской области, часть которой мы контролировали с августа прошлого года», — сказал парламентарий.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее ВСУ попытались осуществить прорыв в Курской области.