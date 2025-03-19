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Пленный солдат ВСУ рассказал про роты украинских уголовников в Курской области

РИА Новости: ВСУ забрасывали в Курскую область роты уголовников
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СК РФ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных. Об этом сообщил пленный украинский военный Василий Рост, пишет РИА Новости.

Пленный признался, что сам был заключенным, а отправка на фронт была в «добровольно-принудительном порядке».

«Нас собрали всем лагерем в актовом зале — ну и все, здоровые в одну сторону, тех, кто болеет — в другую сторону. Дали бумажечку, расписывайся, ты расписался и пошел дальше», — рассказал он.

Рост добавил, что в Курскую область были отправлены две роты арестантов.

До этого сообщалось, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженным в Курской области, при сдаче в плен гарантируется достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин американскому лидеру Дональду Трампу. Между лидерами состоялся телефонный разговор, основной темой стало урегулирование украинского кризиса.

Ранее пленный из ВСУ заявил, что наемники отстреливают отступающих бойцов.

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