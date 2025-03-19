В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии объявлен режим опасности беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Он призвал население сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.



Меняйло подчеркнул, что оперативный штаб Северной Осетии продолжает свою работу.

19 марта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на регион.

18 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал здание школы в деревне Рыжевка Рыльского района.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме наградили мужчину, сбившего дрон из ружья.