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В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА

Миляев: отражена атака БПЛА на Тульскую область, разрушений нет
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Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Тульскую область. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«В небе над регионом штатными средствами Минобороны РФ была проведена работа по уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — написал он.

В регионе с 21:57 действовал сигнал опасности атаки БПЛА. В 1:30 Миляев сообщил об отбое режима.

Накануне сообщалось об атаке беспилотников на Брянскую область. Глава региона Александр Богомаз попросил местных жителей избегать скоплений людей и следовать рекомендациям властей. Атака противника была отражена.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее пять человек пострадали в Курской области после атак украинских беспилотников.

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