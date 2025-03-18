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ICBL осудила выход Польши и Прибалтики из конвенции о запрете противопехотных мин

ICBL: решение Польши и Балтии выйти из Конвенции по минам угрожает жителям
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Attila Husejnow/Global Look Press

Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) раскритиковала решение Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование таких боеприпасов. В заявлении организации в соцсети X подчеркивается, что этот шаг «ставит под угрозу жизни гражданских лиц».

«Возврат к минам времен холодной войны демонстрирует слабость, а не силу, подвергая опасности мирное население», — говорится в сообщении.

18 марта Министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии заявили об ухудшении безопасности из-за Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин и рекомендовали выйти из нее.

Международная кампания за запрещение противопехотных мин, основанная в 1992 году, объединяет неправительственные организации по всему миру. Ее основные цели включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам таких боеприпасов и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, которую подписали 163 страны. Этот документ запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, обязывая участников уничтожать их запасы. Конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года и стала ключевым инструментом гуманизации военных конфликтов.

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