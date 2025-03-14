В ЕС хотят создать фонд военной помощи Украине, чтобы обходить вето Венгрии

Евросоюз предложил создать добровольный фонд военной помощи Украине размером от 20 до €40 млрд, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.

В феврале дипломатическое крыло ЕС предложило создать схему на уровне объединения для отправки 1,5 млн патронов на Украину. В тексте не было никаких цифр относительно суммы средств, необходимых для их поставки.

Учитывая постоянный отказ Венгрии участвовать в помощи Киеву по каналам ЕС, предложение было переработано с целью включения «участвующих государств-членов», пишет издание.

В последней версии предложения, с которой ознакомился Euractiv, говорится, что странам союза «рекомендуется оказать военную поддержку Украине в 2025 году на предварительную сумму не менее 20 млрд евро и потенциально довести ее до 40 млрд евро в зависимости от потребностей Украины».

В качестве первого шага лидеры стран-членов ЕС должны договориться о выделении €5 млрд на закупку двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году.

4 марта сообщалось, что в ЕС приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд из-за возражений Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что Еврокомиссия нарушила две гарантии энергобезопасности Венгрии.