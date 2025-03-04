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Соединенные Штаты раскрыли условие возобновления военной помощи Украине

Bloomberg: США остановили военную помощь Киеву до выполнения им условий по миру
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Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты приостановили военную помощь Киеву до тех пор, пока руководство Украины не продемонстрируют «добросовестную приверженность миру». Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

«США приостанавливают всю ожидаемую военную помощь, пока (президент США. — прим. ред.) не определит, что лидеры Украины продемонстрируют добросовестную приверженность миру», — говорится в сообщении издания.

Администрация также рассмотрит потенциально возобновление помощи, «чтобы убедиться, что она способствует разрешению конфликта», пишет агентство.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский президент выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Ранее Вэнс обвинил Европу в подстрекательстве Зеленского к продолжению конфликта.

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