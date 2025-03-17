Фицо: Словакия не даст ни цента на военную поддержку Украины

Правительство Словакии не собирается «давать ни цента» на военную помощь Украине. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Словакия не примет участия ни в какой военной миссии на Украине и не направит на военную помощь ей ни цента», — написал он.

В то же время глава кабинета министров выступил за организацию совместного заседания правительств Украины и Словакии. По мнению Фицо, главной темой обсуждения на соответствующей встрече могла бы стать реализация проектов, выгодных для обоих государств.

Также премьер-министр рассказал, что Братислава продолжает принимать меры для возобновления транзита газа через украинскую территорию. Как он отметил, европейские страны не смогут вновь стать конкурентоспособными, если поставки топлива не будут восстановлены.

Фицо добавил, что уже довел всю эту информацию до послов государств — членов Европейского союза (ЕС), которые аккредитованы в Словакии. С этой целью глава кабинета министров провел встречу с зарубежными дипломатами.

16 марта газета The Times со ссылкой на источник в Вооруженных силах Великобритании сообщила, что так называемая «коалиция желающих» обсуждает возможность отправки на Украину контингента миротворческих сил, насчитывающего более 10 тыс. человек. В правительстве королевства журналистам рассказали, что поддержать реализацию этой инициативы готовы 35 стран.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили планы европейских государств отправить миротворцев на Украину.