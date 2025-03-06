Эксперт оценил способность Франции раскрыть ядерный зонтик над всей Европой

Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов в интервью газете «Взгляд» назвал авантюрным предложение президента Франции Эммануэля Макрона раскрыть ядерный зонтик над всей Европой. По его словам, у Парижа нет ни технологических, ни военных возможностей, чтобы реализовать эту идею.

«Так, у французов есть свои носители ЯО. Среди них — в частности, подводные лодки. Правда, на боевом дежурстве находится всего одна. Представьте: ее засекут, уничтожат, и у Франции мгновенно появляется «дырка» в «зонтике», — пояснил Анпилогов.

Кроме того, у Франции нет собственной системы предупреждения о ракетной опасности, способной зафиксировать пуски баллистических ракет, добавил эксперт.

5 марта Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дании заявили, что могут разместить в стране ядерное оружие.