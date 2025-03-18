Лещенко: закон об отправке ВСУ за границу нужен для получения оружия

Закон об отправке Вооруженных сил Украины (ВСУ) за границу нужен для того, чтобы Киев получил вооружения у партнеров. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, передает ТАСС.

«Это закон для того, чтобы военные могли посещать территорию стран, которые являются нашими партнерами. Взять там военную технику, которая потребуется», — сказал он.

Лещенко уточнил, что ВСУ будут посещать другие страны тайно.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о праве президента направлять подразделения ВСУ в другие государства в период действия военного положения. Согласно документу, украинских военных могут направлять в другие страны для обеспечения безопасности и обороны, а также сдерживания агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

До этого президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов». Американский лидер также заявлял, что если Зеленский хочет получить место за столом переговоров, на Украине необходимо провести выборы.

Ранее в Германии объяснили, зачем Зеленский проводит перестановки в ВСУ.