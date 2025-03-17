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В Германии объяснили, зачем Зеленский проводит перестановки в ВСУ

Spiegel: рокировки Зеленского в ВСУ связаны с существенными неудачами на фронте
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Thomas Peter/Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского снять с должности начальника генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и назначить на его место Андрея Гнатова связано с «мрачными настроениями» в Киеве и неудачами украинских военных в Курской области. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Потери украинских войск под Курском омрачают настроение в Киеве. Президент Зеленский сейчас меняет руководство своих вооруженных сил», — говорится в тексте.

По мнению авторов, потеря оккупированных территорий Курской области является для Украины «неудачей», которая имеет кадровые последствия. Журналисты напоминают, что Зеленский не первый раз проводит перестановки в военном руководстве на фоне поражений ВСУ.

«Нельзя отрицать существенные неудачи, понесенные украинцами в борьбе с российской армией за последние недели. Помимо потерь под Курском, на западе России, им пришлось понести территориальные потери на востоке своей страны», — пишет Der Spiegel.

О том, что Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, стало известно 16 марта. Соответствующий указ опубликован на сайте украинских властей. При этом причины кадровых перестановок не называются.

Ранее России отдали полное преимущество над Украиной на поле боя.

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