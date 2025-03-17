Зеленский разрешил направлять ВСУ в другие страны

Владимир Зеленский подписал закон о праве президента направлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства в период действия военного положения. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно документу, украинских военных могут направлять в другие страны для обеспечения безопасности и обороны, а также сдерживания агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Решение об отправке бойцов ВСУ в другие государства принимает президент Украины с одновременным внесением законопроекта в Верховную раду для его последующего утверждения. Вместе с тем украинский лидер обязуется подать информацию об общей численности подразделений, составе их вооружений и военной техники, а также сроках пребывания на территории другой страны.

Срок Владимира Зеленского на посту президента Украины официально истек 20 мая 2024 года. Новые выборы не стали проводить из-за введения военного положения в стране. В связи с этим президент России Владимир Путин неоднократно ставил вопрос, с кем в Киеве теперь вести мирные переговоры, чтобы они имели силу.

До этого глава США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов». Американский лидер также заявлял, что если Зеленский хочет получить место за столом переговоров, на Украине необходимо провести выборы.

Ранее в Германии объяснили, зачем Зеленский проводит перестановки в ВСУ.