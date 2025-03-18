Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве назвали условие для прекращения огня на Украине

Bloomberg: Путин назвал условием перемирия прекращение поставок оружия Украине
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал прекращение поставок оружия Украине условием для перемирия. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, об этом Путин заявил в рамках встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

«Российский лидер, во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — говорится в публикации.

До этого отставной американский генерал Бен Ходжес говорил, что целью политики президента США Дональда Трампа по Украине является капитуляция Киева.

Администрация президента США, считает генерал, ожидает, что Украина «откажется от чего-либо, особенно от территорий». По мнению Ходжеса, такое положение дел не пойдет на пользу Вашингтону.

Путин и Трамп проведут телефонный разговор 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переговорщике для контактов с США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами