В Москве назвали условие для прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин назвал прекращение поставок оружия Украине условием для перемирия. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, об этом Путин заявил в рамках встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

«Российский лидер, во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — говорится в публикации.

До этого отставной американский генерал Бен Ходжес говорил, что целью политики президента США Дональда Трампа по Украине является капитуляция Киева.

Администрация президента США, считает генерал, ожидает, что Украина «откажется от чего-либо, особенно от территорий». По мнению Ходжеса, такое положение дел не пойдет на пользу Вашингтону.

Путин и Трамп проведут телефонный разговор 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переговорщике для контактов с США.