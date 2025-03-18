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В подполье сообщили об иностранных наемниках в Курской области

Лебедев: в Курской области окружены иностранные наемники, включая снайперов
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Evgeniy Maloletka/AP

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Курской области в окружение попали иностранные наемники, в том числе снайперы.

«Младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы… не считали... (одним. — «Газета.Ru») словом «много», — поделился Лебедев.

Он уточнил, что в окружении оказались в основном англоязычные наемники, являющиеся специалистами военного профиля.

До этого российский боец с позывным «Спиридон» рассказал RT, что часть оставшихся в Курской области украинских военных пытается покинуть регион под видом мирных жителей.

По его словам, оказавшиеся в окружении украинские солдаты бросили все вооружение и стремятся оставить позиции. Они переодеваются в гражданскую одежду и выдают себя за мирное население. Из-за этого российские военнослужащие вынуждены проверять у гражданских документы.

18 марта сообщалось, что российские военные начали вывозить трофейную и брошенную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области.

Ранее стало известно, что ВСУ оставили в Курской области лучшие образцы техники при отступлении.

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