Лебедев: несколько иностранных специалистов попали в окружении под Курском

Несколько иностранных специалистов, которые передвигаются с личной охраной, попали в окружение российских войск в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Есть то ли пять, то ли шесть ученых, профиль науки пока неизвестен, катаются с личной охраной», — сказал подпольщик.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в силовых структурах РФ рассказали о бегстве украинских пограничников из Курской области.