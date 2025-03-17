Удар «Искандером» по позиции ВСУ в Сумской области сняли на видео

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Вооруженных сил Украины ударил по месту дислокации украинской армии в Сумской области. Видеозапись атаки опубликована в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Расчет комплекса ОТРК «Искандер» нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники 144-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:06 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен в окрестностях населенного пункта Лосевка.

В начале марта американский журнал The National Interest писал, что Украина не имеет возможности противостоять ударам российских ракетных комплексов «Искандер» без помощи со стороны Соединенных Штатов. В материале отмечается, что ракетная система «Искандер-М» является основой наступательных операций России против Украины. ВСУ «с трудом защищаются» от мощи этого российского оружия, констатирует журнал.

21 февраля сообщалось, что ракетные комплексы «Искандер» ВС РФ нанесли два удара по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. По данным военкора Бориса Рожина, одна из ракет 9М723 поразила земляной вал моста, что привело к деформации несущей конструкции, повредила анкерный пролет моста и разрушила дорожное покрытие на участке 15 м.

Ранее удар «Искандера» по украинскому комплексу ПВО попал на видео.