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Под Белгородом мужчине оторвало стопу из-за детонации «колокольчика»

Гладков: под Белгородом мужчине ампутировало стопу из-за детонации мины
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области мужчина получил травму в результате детонации мины «колокольчик». Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Ясные Зори [Белгородского района] мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины «колокольчик», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:26 по московскому времени.

Медики занимаются транспортировкой пострадавшего с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы в городскую больницу, отметил Гладков. По его словам, мужчина находится в тяжелом состоянии.

9 марта Гладков сообщил об аналогичном случае в Шебекино. Мужчина также пострадал в результате детонации мины «колокольчик». Губернатор рассказал, что мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей и минно-взрывную травму. Также у него была диагностирована баротравма. Сразу после происшествия бойцы самообороны отвезли пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После осмотра медики приняли решение направить его в больницу №2 в городе Белгороде.

Ранее в России пригрозили наказанием Украине за преступления против мирных людей.

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