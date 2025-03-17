Гладков рассказал о последствиях удара беспилотника ВСУ по Белгородской области

Гладков: мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ по Белгородской области

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«При атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель», — написал чиновник.

Гладков уточнил, что FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю в районе поселка Степное Краснояружского района. Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую центральную районную больницу.

После оказания медицинской помощи бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего мирного жителя в городскую больницу №2 в Белгороде.

Грузовой автомобиль так же получил повреждения. Информация о последствиях атаки дрона ВСУ уточняется, добавил Гладков.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны РФ сообщило о нейтрализации с вечера воскресенья 72 дронов ВСУ.