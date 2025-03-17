Минобороны РФ сообщило о нейтрализации с вечера воскресенья 72 дронов ВСУ

В период с 18:20 мск 16 марта до 7 утра 17 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ 72 вражеских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Основной удар пришелся по территории Курской области, где средства ПВО сбили 36 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также 13 БПЛА обезвредили над территорией Астраханской области, семь – над Орловской областью, четыре – над Волгоградской и по три – над территориями Брянской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. Кроме того, два БПЛА украинские военные запустили в сторону Краснодарского края и один – Тульской области.

До этого стало известно, что во время ночной атаки дронов ВСУ на ТЭК в Астраханской области пострадал человек. По словам губернатора региона Игоря Бабушкина, его госпитализировали, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Бабушкин также сообщил, что все системы ПВО работали в штатном режиме, рабочие предприятия, на которого была совершена атака БПЛА, заранее эвакуировали. После атаки на территории ТЭК произошло возгорание, однако ситуация находится под контролем специалистов.

Ранее российские системы ПВО сбили четыре бомбы JDAM.