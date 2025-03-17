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США назвали условия прекращения операции против хуситов

США прекратят операции против хуситов, если те откажутся от своих атак
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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Пентагон заявил о готовности США прекратить военные действия против хуситов в Йемене при условии прекращения хуситских атак. Об этом сообщает ТАСС.

Однако в американском военном ведомстве выразили сомнение в том, что хуситы согласятся на такие условия.

Массированные удары американских сил по целям на территории Йемена в ночь на 16 марта ознаменовали начало крупной военной операции против хуситов.

Действия США, по заявлению президента Трампа, предприняты для защиты американских судов от хуситских атак и сопровождались угрозами беспрецедентных репрессалий в случае продолжения нападений в Красном море. В результате ударов, по имеющимся данным, свыше сотни людей получили ранения. Москва призвала к немедленному прекращению насилия и началу политических переговоров.

В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Йемену и призвали прекратить все военные действия.

Ранее хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море.

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Удары США по хуситам
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