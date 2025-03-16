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В ООН призвали США остановить удары по Йемену

ООН призвала США прекратить удары по Йемену, чтобы избежать эскалации в регионе
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Bryan R. Smith/Pool/Reuters

В ООН обеспокоены ударами США по Йемену и призывают прекратить все военные действия, передает ТАСС.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем нанесение Соединенными Штатами за ночь многочисленных ударов по районам Йемена, контролируемым хуситами, в результате которых, как сообщается, есть... раненые», — заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Он также выразил беспокойство из-за угроз хуситов снова нападать на суда в Красном море. В ООН подчеркнули, что эскалация в Йемене может усугубить ситуацию в регионе.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Дональд Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов не выжил как минимум 31 человек, более сотни ранены. В России уже призвали стороны прекратить применение силы и вступить в политический диалог.

Ранее хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море.

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Удары США по хуситам
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