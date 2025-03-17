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Генерал Алаудинов рассказал о планах ВС РФ после освобождения Курской области

Алаудинов: после освобождения Курской области удастся создать буферную зону
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные могли бы создать буферную зону после освобождения Курской области. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» министерства обороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в общей сложности Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. Украинское командование перекидывает лучшие резервы в Сумскую область, чтобы отбиться от российских войск. Это будет на руку остальным подразделениям ВСУ РФ, которые наступают по всей линии боевого соприкосновения, отметил военный.

Алаудинов выразил уверенность в том, что в ближайшее время у российских войск будут более серьезные успехи, они смогут освободить не только Курскую область, но и создать буферную зону по приказу президента России Владимира Путина.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее Россия по дипканалам связалась со странами, чьи наемники замечены в Курской области.

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