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Связь с задержанными в Тунисе россиянами практически потеряна

РИАН: доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился, связи практически нет
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Globepouncing/Shutterstock/FOTODOM

Доступ к 11 россиянам, задержанным в Тунисе в ноябре прошлого года, стал более затруднен, и информации о их состоянии практически нет. Об этом сообщил РИА Новости один из родственников задержанных.

«К моему большому сожалению, на текущий момент никаких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят также информации нет», — рассказал источник.

По его словам, связано это с тем, что выдающий разрешения на посещения заключенных чиновник ушел в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к заключенным никто не может попасть.

«Плюс к тому, Рамадан, условия, соответственно, для наших ухудшились, а связи нет никакой», — добавил родственник.

В конце января российское посольство в Тунисе сообщило, что россияне находятся в пяти различных тюрьмах страны. Трое из них содержатся в Морнагии, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, а одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержананных.

Дипломатическое представительство также заверило, что состояние задержанных удовлетворительное и не поступало жалоб на условия содержания или нарушения их прав со стороны тюремной администрации. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.

Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на платформе Change.org была размещена соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

Ранее россиянам назвали неожиданное курортное направление, куда упадут цены на 15%.

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