Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что Украина прекратит атаковать Россию после прекращения конфликта.

Ермак подчеркнул, что Украина будет продолжать атаковать территорию РФ, пока Россия не прекратит конфликт.

«Россия продолжает атаковать, Украина отвечает на атаки», — написал глава офиса украинского президента.

До этого украинский оппозиционный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обвинил главу офиса президента Украины Андрея Ермака в действиях, направленных на подрыв позиций Владимира Зеленского.

По мнению депутата, окружение президента осознало его неспособность к компромиссам и риски дальнейшего ухудшения ситуации, поэтому Ермак стремится обеспечить себе выгодное положение в новых политических реалиях.

Журнал Forbes писал, что российские беспилотники Центра перспективных беспилотных систем «Рубикон», затаившиеся у дороги, начали атаку конвоев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области.

Ранее в Раде раскритиковали действия ВСУ в Курской области.