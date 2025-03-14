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В Раде обвинили Ермака в «сливе» Зеленского

Нардеп Дубинский: Ермак начинает «сливать» недоговороспособного Зеленского
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Ukraine Presidency/Global Look Press

Украинский оппозиционный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обвинил главу офиса президента Украины Андрея Ермака в действиях, направленных на подрыв позиций Владимира Зеленского. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По мнению Дубинского, окружение президента осознало его неспособность к компромиссам и риски дальнейшего ухудшения ситуации, поэтому Ермак стремится обеспечить себе выгодное положение в новых политических реалиях.

«Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского. <...> Ермак просто выполняет отведенную ему роль — угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского. Свита поняла, что король (дутый) тащит их в пропасть, и решила от него избавиться», — отметил Дубинский.

Дубинский также сравнил Ермака с Брутом.

Накануне Дубинский заявил, что США заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить все условия России для завершения конфликта. По его словам, Киев так напуган, что не сможет отказаться от требований Москвы.

Ранее в Раде заявили, что Зеленского могут физически устранить.

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