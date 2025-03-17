Российские дроны начали разрушительную атаку главной линии снабжения ВСУ в Судже

Российские беспилотники Центра перспективных беспилотных систем «Рубикон», затаившиеся у дороги, начали разрушительную атаку конвоев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом пишет журнал Forbes.

По данным издания, тактика, которую использует расчет группы дронов «Рубикон», сыграла «ключевую роль» в успехе армии России в Курской области.

На опубликованных кадрах можно заметить, как российский беспилотник атакует конвой из засады. Оператор приземлил БПЛА рядом с дорогой, экономя заряд батареи. Как только рядом появился конвой украинской стороны, дрон взлетел и начал атаку одного из пикапов.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео с оставленными укрепленными позициями ВСУ, которые были выбиты военнослужащими российской группировки войск «Север» в ходе освобождения населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области.

На кадрах можно увидеть сгоревшие автомобили, иностранные снаряды и оружие, которые оставили украинские солдаты. Начальник штаба батальона с позывным «Восток» показал ручной гранатомет, который на Украине изготовили по американским чертежам.

Ранее в Раде раскритиковали действия ВСУ в Курской области.