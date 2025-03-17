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В Баку заявили об обстреле позиции азербайджанской армии с территории Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении
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Shutterstock/esfera

Армения обстреляла позиции Азербайджана в приграничном районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Утверждается, что инцидент произошел 17 марта.

«С 01:25 до 12:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Йухары Загалы Басаркечярского района и Дыг Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — говорится в сообщении.

До этого Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) положительно оценила завершение переговоров Армении и Азербайджана по мирному договору.

13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме.

«Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения», — отметил Байрамов.

По словам дипломата, на следующем этапе Армения должна будет внести поправки в конституцию, в которой по-прежнему содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.

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