В США пришли в ужас из-за прогноза о массовом применении дронов на фронте

BI: российский прогноз о популярности БПЛА на фронте привел американцев в ужас

Прогноз российских экспертов о том, что в будущем те или иные боевые действия будут вестись преимущественно с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), привел в ужас полковника Вооруженных сил США в отставке Джана Джентиле. Об этом пишет Business Insider.

Бывший американский военный прокомментировал слова директора Центра анализа стратегий и технологий, расположенного в Москве, Руслана Пухова. По мнению последнего, будущие вооруженные конфликты «будут вестись малочисленными отрядами операторов ударных беспилотников с видом от первого лица и пехоты».

«Если бы кто-то сказал мне: «Послушайте, мы дадим вам сколько угодно дронов, но вы за это откажетесь от крупнокалиберных пулеметов M240», — я бы ответил, что вы с ума сошли», — сказал Джентиле.

Авторы статьи подчеркнули, что возможный отказ пехоты от использования минометов и пулеметов «шокировал американских военных экспертов». По информации издания, массовое применение БПЛА на поле боя может оказаться «разрушительным двойным ударом».

«Огромное число дешевых дронов с видом от первого лица может буквально заполонить линию фронта», — добавили журналисты.

19 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание на базе петербургского научно-производственного предприятия «Радар ммс», в ходе которого поручил активнее создавать беспилотники. Речь идет о БПЛА как гражданского, так и военного назначения.

Ранее в Кремле высказались о размере инвестиций в развитие беспилотных авиационных систем.