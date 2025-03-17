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Глава Курской области заявил, что даже ВСУ не сомневаются в полном освобождении региона

Хинштейн: даже ВСУ не сомневаются в том, что Курская область будет освобождена
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности» заявил, что даже в рядах украинской армии не сомневаются в том, что регион будет освобожден. Об этом сообщает ТАСС.

«В том, что территория Курской области будет полностью освобождена от врага, не сомневаются даже сами они, наши враги», — поделился Хинштейн.

По его словам, сейчас курским властям необходимо думать про завтрашний и послезавтрашний день.

До этого Хинштейн охарактеризовал социально-экономическое развитие региона как «тяжелое и непростое» и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за внимание к проблемам области.

17 марта пресс-служба Минобороны России сообщила, что подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах четырех населенных пунктов Суджанского района Курской области.

Ранее глава минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением.

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