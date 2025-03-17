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Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 280 бойцов

Минобороны РФ: потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 280 военных
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Kateryna Klochko/AP

Потери украинских формирований, вторгшихся на территорию Курской области, за прошедшие сутки составили более 280 человек. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что за аналогичный промежуток времени российские войска ликвидировали два танка и столько же боевых машин пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя одну станцию контрбатарейной борьбы, два бронетранспортера, столько же минометов и артиллерийских орудий, 12 автомобилей.

«Уничтожены <...> три пункта управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами — «Газета.Ru») и два склада боеприпасов», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что за все время боевых действий в приграничном регионе ВСУ потеряли свыше 68 130 военнослужащих. Кроме того, в Курской области были ликвидированы несколько тысяч единиц техники украинских формирований. В их числе 396 танков, 120 станций радиоэлектронной борьбы, 560 артиллерийских орудий и 56 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

13 марта командование группировки российских войск «Север» доложило президенту страны Владимиру Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области от ВСУ.

В сжатые сроки подразделения ВС РФ взяли под контроль более 1 100 км территории, в том числе десятки населенных пунктов. Среди них оказались административный центр Суджанского района, села Черкасское Поречное, Малая Локня и другие.

Ранее в министерстве обороны Украины назвали поражение ВСУ в приграничном российском регионе «плановой передислокацией».

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