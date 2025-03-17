В США назвали вывод американских военных из Европы вопросом времени

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес считает вопросом времени вывод американских военных из Европы. Об этом он заявил в интервью газете Blick.

«Вопрос только в том, когда и сколько солдат он (президент США Дональд Трамп — «Газета.Ru») выведет», — сказал он.

Ходжес рассказал, что в настоящее время Пентагон финансирует 100 тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.

«Эти специальные фонды заканчиваются. Без новых средств, вероятно, придется вывести из Европы 10 тысяч американских военнослужащих», — добавил экс-командующий армии США в Европе.

В начале марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США выведут до 20 тысяч военных из Европы.

25 февраля министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз не сможет заменить оборонный потенциал Соединенных Штатов Америки. Глава ведомства признала, что Европе «некем заменить американцев, это никому не нужно».

17 февраля обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее в Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США.