ВС РФ нанесли поражение двум бригадам ВСУ на Харьковском направлении, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в районах пунктов Волчанск и Казачья Лопань украинские подразделения потеряли до 90 военнослужащих. Также уничтожен склад боеприпасов и 18 автомобилей.

Также подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое положение. Бои шли в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб в Донецкой Народной Республике. Там ВСУ потеряли более 225 бойцов. Также были уничтожены восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали бои за два населенных пункта в Запорожской области.

По его словам, бои идут за Малые Щербаки на Ореховском направлении. Под контроль российских военных перешли южная часть села, а также южная окраина соседнего села Щербаки.

Ранее Пушилин рассказал, куда ВСУ перебросили резервы из Курской области.