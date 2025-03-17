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На Харьковском направлении ВС РФ поразили две бригады ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 90 военнослужащих на Харьковском направлении
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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ нанесли поражение двум бригадам ВСУ на Харьковском направлении, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в районах пунктов Волчанск и Казачья Лопань украинские подразделения потеряли до 90 военнослужащих. Также уничтожен склад боеприпасов и 18 автомобилей.

Также подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое положение. Бои шли в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб в Донецкой Народной Республике. Там ВСУ потеряли более 225 бойцов. Также были уничтожены восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали бои за два населенных пункта в Запорожской области.

По его словам, бои идут за Малые Щербаки на Ореховском направлении. Под контроль российских военных перешли южная часть села, а также южная окраина соседнего села Щербаки.

Ранее Пушилин рассказал, куда ВСУ перебросили резервы из Курской области.

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