Участник прорыва в Суджу по газовой трубе попал в госпиталь с тяжелым отравлением

Мать участника прорыва в Суджу по газовой трубе Евгения Зайцева сообщила, что ее сына госпитализировали. Сообщение об этом появилось в группе «Тюльпан.ку — Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети «ВКонтакте».

Лариса Хаитова рассказала, что сейчас ее сын находится в госпитале с тяжелым отравлением. Подробности его состояния она не уточнила. В комментариях к посту российскому военнослужащему пожелали скорейшего выздоровления.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города получила название «Поток».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней. По мнению врио главы региона, «Поток» будет вписана в историю военной операции на Украине и о ней «будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины.

Ранее появилось видео со штурмом бойцами ВС РФ Суджи.