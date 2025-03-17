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В Британии оценили шансы наступления ВС РФ на Киев

Меркурис: операции на севере Украины могут приблизить российские войска к Киеву
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Оперативные действия российских солдат на севере Украины могут приблизить РФ к Киеву. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, российские военнослужащие также находятся в Харьковской области, где украинская сторона пытается безуспешно взять территории под контроль. Аналитик не исключил возобновление операций ВС РФ на севере Украины, где «последние два с половиной года было тихо».

«Это может снова приблизить российских военных к Киеву с гораздо более сильной позиции, чем та, которую они занимали в феврале-марте 2022 года», — заявил он.

В ходе этого же интервью Меркурис заявил, что операция российской армии через Днепр станет новым оперативным кризисом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, подобную операцию российская сторона может провести в Херсонской области. Меркурис отметил, что это будет очень сложная операция.

До этого газета El Pais писала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже «проиграла». Издание ссылается на слова 30 опрошенных военных, находящихся под Краматорском в ДНР.

Ранее в ВСУ призвали Украину готовиться к «следующей фазе войны» с Россией.

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