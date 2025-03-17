Осужденные за нападение на Суджу солдаты ВСУ признали вину

Четверо украинских военнослужащих, осужденных за нападение на Суджу в Курской области, признали свою вину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«Осужденные военнослужащие ВСУ Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромский, Николай Тяжкороб признали вину в совершенных ими преступлениях», — отмечается в одном из документов дела.

В материалах дела указано, что эти военные сдались в плен добровольно. Обвинение просит назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы каждому.

14 марта Хинштейн сообщил, что ВСУ ударили по зданию краеведческого музея в Судже. Сотрудница музея, которая оставалась в городе во время оккупации войсками ВСУ и пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние, не выжила.

13 марта министерство обороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ освободили курский город Суджу от украинских формирований.

Ранее стало известно об окружении украинских военных западнее Суджи.