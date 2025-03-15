Стало известно об окружении украинских военных западнее Суджи

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера 22-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным «Витязь».

«Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи», — заявил он.

Он отметил, что подразделение обстреливает российская артиллерия.

Российские военные в пятницу, 14 марта, освободили Гончаровку, расположенную неподалеку от Суджи. Это село стало 28-м населенным пунктом в Курской области, освобожденным от украинских вооруженных сил за последнюю неделю, сообщили в Минобороны РФ. 13 марта российские войска заняли саму Суджу, единственный город, который украинская армия смогла захватить в ходе наступления на Курскую область в августе 2024 года. Перед взятием Суджи Генеральный штаб России отчитался о том, что удалось освободить 86% территории, находившейся под контролем противника (более 1100 из 1268 квадратных километров).

Ранее в Верховной раде Украины высказались о провале ВСУ в Курской области.