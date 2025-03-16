Под Суджей несколько человек получили ранения после обстрела ВСУ

Хинштейн сообщил о трех раненых в Гончаровке после обстрела ВСУ

В слободе Гончаровка Суджанского района Курской области три человека из числа эвакуированных мирных жителей получили ранения после обстрела подразделениями украинской армии. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Они получили травмы в результате обстрела со стороны ВСУ слободы Гончаровка Суджанского района», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:17 по московскому времени.

Один из пострадавших мужчин получил множественные осколочные ранения, у второго — травма горла, рассказал Хинштейн. У женщины ранение ноги, уточнил он.

Пострадавших доставляют в Курскую областную клиническую больницу.

14 марта Хинштейн сообщил, что ВСУ ударили по зданию краеведческого музея в Судже. Сотрудница музея, которая оставалась в городе во время оккупации войсками ВСУ и пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние, не выжила. Еще двое сотрудников музея получили ранения. Само историческое здание — памятник архитектуры конца XIX века (так называемый дом Чупилова), — уничтожено.

13 марта министерство обороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ освободили курский город Суджа от украинских формирований. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север», которые также взяли под контроль населенные пункты Меловой и Подол.

Ранее Зеленский заявил, что курская группировка ВСУ «свою задачу выполнила».