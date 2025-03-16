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Опасность атаки БПЛА объявили в Тамбовской области

МЧС: на территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога
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Илья Питалев/РИА Новости

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Внимание! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно — покиньте опасную зону», — говорится в сообщении.

Этим же вечером сообщалось, что над российскими регионами в течение двух часов были сбиты шесть беспилотников. Противник пытался атаковать Волгоградскую, Ростовскую и Тульские области.

До этого Минобороны России сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 31 беспилотник Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над Воронежской областью, девять — в Белгородской области, еще пять дронов уничтожили в Ростовской области и один – над Курской областью.

Ранее в Белгородской области два мальчика и их мама пострадали при атаке БПЛА.

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