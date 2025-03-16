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Над двумя российскими регионами сбили почти 30 беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 29 дронов над Курской и Орловской областями
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Евгений Биятов/РИА Новости

Над территорией Курской и Орловской областей сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны были уничтожены в период с 18:20 до 19:00 по московскому времени. 27 БПЛА ликвидировали над Курской областью, а два — над Орловской, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 31 беспилотник Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над Воронежской областью, девять — в Белгородской области, еще пять дронов уничтожили в Ростовской области и один – над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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