Над двумя российскими регионами сбили почти 30 беспилотников ВСУ

Над территорией Курской и Орловской областей сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны были уничтожены в период с 18:20 до 19:00 по московскому времени. 27 БПЛА ликвидировали над Курской областью, а два — над Орловской, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 31 беспилотник Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над Воронежской областью, девять — в Белгородской области, еще пять дронов уничтожили в Ростовской области и один – над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.